DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Kızılcıklı, "Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlarda devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…" ifadelerine yer verdi.
AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan AK Parti 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.
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