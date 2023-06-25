DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti - Son Dakika
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DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti

25.06.2023 09:18

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu. Kızılcıklı, farklı platformlarda fikir üretmeye devam edeceğini belirtti. AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.

"FARKLI PLATFORMLARDA DEVAM EDECEĞİM"

Kızılcıklı, "Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlarda devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…" ifadelerine yer verdi.

Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

ROZETİNİ BABACAN TAKMIŞTI

AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ne katılan AK Parti 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti - Son Dakika
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