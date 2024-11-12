DEVA Partisi Yangın Takip Edecek

Politika

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin süreci takip edeceklerini bildirdi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 kardeşin yaşamını yitirmesinin herkesi üzüntüye boğduğunu belirtti.

İktidarın, Türkiye Yüzyılı'nda bulunulduğunu ifade ettiğini aktaran Şahin, "Nerede kaldı sizin sosyal devlet anlayışınız? Nerede sizin Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri bakanlarınız?" dedi.

Anne Melisa Sinem Akcan'ın hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Şahin, yangına ilişkin süreci ve olayla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağını takip edeceklerini dile getirdi.

İdris Şahin, iktidarın uyuşturucuyla mücadelede yetersiz kaldığını savundu.

Uyuşturucuyla etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için devletin tüm kurumlarını göreve çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunduğunu hatırlatan Şahin, teklifteki casusluk düzenlemesini eleştirdi.

Casusluk düzenlemesini "etki ajanlığı" olarak nitelendiren Şahin, düzenlemenin geri çekilmesini istedi. DEVA Parti'li Şahin, casusluk düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.