Sürpriz görüşme! Akşener, Babacan ve Davutoğlu bir araya gelecek - Son Dakika
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Sürpriz görüşme! Akşener, Babacan ve Davutoğlu bir araya gelecek

19.09.2022 19:57

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecep Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den görüşme talep etti. İlerleyen günlerde gerçekleşecek görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bir bilgi yok.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak konusu oldu. Bir yandan saha ve miting çalışmalarını sürdüren partiler, diğer yandan da kendi aralarındaki temaslarına devam ediyor. Ankara 'dan son gelen haber ise sürpriz olarak nitelendirildi.

ARTIK ADAYLIK KONUSU ELE ALINACAK

6'lı masada gözler 2 Ekim'de yapılacak olan 2. tur görüşmelerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıda son günlerdeki tartışmalar ve adaylık konusunun masada olması bekleniyor. 2 Ekim'deki toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Eylül itibarıyla liderler turuna çıkacağı öğrenilirken; sürpriz bir gelişme gündem oldu.

AKŞENER'DEN GÖRÜŞME TALEP ETTİLER

Kritik toplantı öncesi İYİ Parti lideri Meral Akşener'in DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşme talebinin ise Gelecek ve DEVA Partisi'nden geldiği belirtildi.

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Son Dakika Politika Sürpriz görüşme! Akşener, Babacan ve Davutoğlu bir araya gelecek - Son Dakika


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