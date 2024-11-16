Devlet Bahçeli, Avrupa 3\'üncüsü Aybüke Kılınç\'ı kabul etti

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa 3'üncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı kabul etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa 3'üncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcumuz Aybüke Kılınç'ı makamında ağırladı. Kılınç, ziyaret sırasında Sayın Genel Başkanımıza boks eldivenlerini ve milli formasını hediye etti" denildi.