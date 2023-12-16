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Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz - Son Dakika
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Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına değinen Bahçeli, "Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz" dedi.

16.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 15:25
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DEM Parti eş başkanlarının TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasını eleştiren MHP lideri Bahçeli, tepkisini bir kez daha dile getirdi. Bahçeli, "Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz" dedi.

"TARAFIMIZ BELLİ VE DEĞİŞMEDİ"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: ''Cumhur İttifakı 31 Mart 2024 için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır. Tarafımız belli ve değişmedi. AK Parti ile müzakerelerde öncelik Türkiye Yüzyılı. Ne söz verdiysek tutarız. Pazarlık yoktur, hedefimiz aynıdır. Cumhur İttifakı mutabakata vardı."

"KÜRTÇE'NİN MERKEZİLEŞMESİNE MÜSAADE ETMEMİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşmasıyla başlayan tartışmalara da değinen Bahçeli, "TBMM'de Kürtçe konuşma yapılması, ayrıca bir haine karşı son zamanlarda artan ilgi ve övgülerdir. Dil demek millet demektir. Türkiye'nin dili Türkçe'dir. Herkesin anadili saygındır ama anadil bahanesiyle Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade etmemiz düşünülemeyecektir" dedi.

"DAMADIN HAİN DEDİĞİNE BUGÜN KAHRAMAN DİYORLAR"

Bahçeli konuşmasının devamında, Diyarbakır'da yapılan bir bulvara büyükşehir belediyesi tarafından "Şeyh Said" isminin verilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu. MHP lideri, "Hınıslı Sait bir vatan hainidir. Şeyh Sait ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmıştır. Şeyh Sait'in damadı Şeyh Abdullah'ın şu sözleri bakınız nasıldı: 'Gazetecilere dönüp yazın dedim, biz bu hainlere uyduk, başkası uymasın.' Damadın hain dediğine bugün kahraman diyenler, aynı ihanetin yolcularıdır. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı "Acılar bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir" açıklamasının neresini düzeltelim. Neyin acısı?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Kürtçe\'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
YORUMLAR (1)
  • guvenlik office: Ben Türk'üm. Türklüğümü yüceltirim gurur duyarım. Bir Kürt kardeşim de bunu yaparsa onada saygı duyarım. Bırakın şu dili rengi ırkı cinsi cibiliyeti arkadaş. Kürtçe konuşmasndan kımseye zarar gelmez. Kürt Türk Kardeştir. Dinide bir vatanı da bir amelide bir niyetide bir . Bunu bozan haindir ... Yanıtla 78 8

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