Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti
Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti

Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi\'ye tebrik ziyareti
16.02.2026 23:36
İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, Ankara'da devletin zirvesinden yoğun ilgi gördü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş başta olmak üzere bakanlar ve üst düzey isimler, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye yönelik tebrik ziyaretleri yoğun şekilde devam ediyor.

DEVLETİN ÜST KADEMESİNDEN TEBRİK ZİYARETLERİ

Ankara'daki kabulde, devletin üst kademesinden isimler yeni görevinden dolayı Bakan Çiftçi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Milli Güvenlik Genel Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Gerçekleştirilen görüşmelerde; İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemdeki çalışma başlıkları, kamu düzeni ve güvenliği, yerel yönetimlerle koordinasyon ve toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik konuların genel çerçevede ele alındığı öğrenildi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleriyle sona erdi.

Son Dakika Politika Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti - Son Dakika
