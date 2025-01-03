Dezenformasyonla Mücadele Almanağı Yayınlandı - Son Dakika
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Politika

Dezenformasyonla Mücadele Almanağı Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı, 2024'de yapılan dezenformasyonları derleyen bülteni hazırladı.

03.01.2025 16:39
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 2024 yılında yapılan dezenformasyonların doğrulamalarının yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak" hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kaleme aldığı almanağın ön sözünde şunları söyledi:

" Dünya, bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kolay, ancak bu bilgiye duyulan güvenin de bir o kadar zorlaştığı bir dönemden geçiyor. Dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar, karşı karşıya kaldığımız tehditler de her geçen gün büyüyor. Özellikle hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların düşünce dünyasını zehirleyen, güven duygusunu erozyona uğratan ve insan sağlığını tehdit eden, hatta can alan küresel bir sorun haline geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu küresel tehdide karşı mücadele etme bilinciyle 2024 yılında da ülkemiz ve insanlığa yönelik yalanları titizlikle takip ve ifşa ettik. İftira ve karalama kampanyalarını hakikatin ışığıyla bertaraf ettik. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yanlış bilgilerin yayılmasına karşı etkin bir mücadele yürüttü. Bu çalışmalar, yalanın karanlığına karşı başlattığımız büyük 'hakikat mücadelesi' direnişinin bilinciyle yürütüldü. Doğru bilgiye erişim, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Doğru ve güvenilir bilgilere erişim hakkının korunması, her vatandaşımızın ve insanlık onurunun teminatıdır. 2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberler ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik. Bu çalışma bilgi kirliliğiyle mücadelemize tanıklık etmenizi de sağlayacaktır. 2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında yanlış bilgi ve manipülasyonun ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığına şahit olduk. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı politikalarını meşru göstermek amacıyla yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarını ifşa ettik. Bu çalışmada İsrail'in yapay zekayı da kullanarak yürüttüğü bu kampanyaların belgelerle çürütüldüğü doğrulamalar yer almaktadır. Mazlumların sığınağı olan Türkiye'nin dünyanın vicdanını manipüle etmeye çalışanlara karşı verdiği hakikat mücadelesinin kayıtlara geçmesi açısından da önem arz etmektedir. Bu almanak, 2024 yılında verdiğimiz hakikat mücadelesini sunmakla kalmayıp, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizin de bir kanıtıdır. 2025 yılında da doğruluğun, şeffaflığın ve vicdanın rehberliğinde milletimizin hakikate erişmesini sağlama misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. Yaşasın hakikat düsturuyla yalanın karanlık ve tehditkar gölgesini hep birlikte yok edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Doğal Afetler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Almanağı Yayınlandı - Son Dakika

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