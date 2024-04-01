Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Seçimi Kazandı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanırken, Didim Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim sonuçları açıklanmaya başlarken, resmi olmayan sonuçlara göre Didim'de belediye başkanlığını kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Hatice Gençay açık farkla seçimi kazanırken, seçimi kazanan CHP'liler ilçe seçim ofisinde kutlama yaptı. Didim'de CHP'ye gönül veren binlerce vatandaş ilçe seçim ofisinde bir araya geldi. Didim'in yeni Belediye Başkanı Hatice Gençay, beraberindekilerle partilileri selamladı.

Seçim ofisinde toplanan binlerce partili 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı ve seçim marşlarıyla coşkulu şekilde seçim zaferini kutladı. Binlerce partiliye seslenen Didim'in yeni Belediye Başkanı Hatice Gençay kendisine destek veren herkese teşekkür ederek "Yeni bir güne ve başlangıçlara merhaba dedik. Beni Didim'in ilk kadın belediye başkanı yaptınız, çok sağolun. Devrim ateşini Didim'den yakacağız dedik ve biz sözümüzü tuttuk. Türkiye ittifakını kurduk hep birlikte, sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili ailem zor olanı atlattık, asıl yapmamız gereken bu sevinci tüm sonuçlar gelene kadar yaşamak. Resmi sonuçlar gelinceye kadar sevinelim. Sizlerle beraber çalışacağız. Sizlerin mahcup etmeden çalışacağız" dedi.

Gençay, konuşmasının sonunda seçimlerde aday olan diğer siyasi partilerin başkan adaylarına da teşekkür ederek, sükunetli ve sakin bir seçim süreci yaşadıklarını belirtti. - AYDIN