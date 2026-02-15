Dijital Ekosistem Desteklenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dijital Ekosistem Desteklenecek

Dijital Ekosistem Desteklenecek
15.02.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kacır, dijital şirketlere destek verileceğini ve dijital dönüşüm için 7 adımı açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare toplantısına katıldı. Toplantı sonrası sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile bir araya geldik. Dijital altyapılardan yapay zeka uygulamalarına, inovasyonu destekleyici adımlardan regülasyonlara kadar pek çok konuyu ele aldık. Yenilikçi işlere imza atan, tüm sektörlerimizin gelişmesine hız kazandıran dijital şirketlerimizi desteklemeye; dijital teknoloji ekosistemimizin küresel rekabet gücünü yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 7 ADIMI

Girişim sermayesi fonlarının hacmini artırdıklarını kaydeden Bakan Kacır, dijital dönüşüm için 7 adımı da 'TÜBİTAK BİGG, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu, Kalkınma Ajansları Fonların Fonu programları, büyük şirketlerin ekosistem yatırımına yönelik düzenlemeler, hisseye dönüştürülebilir tahvil düzenlemesi' olarak sıraladı.

Ulusal veri merkezi ve yapay zeka kapasitesini büyüttüklerini belirten Kacır, HIT-30 Veri Merkezi ve Yapay Zeka Çağrıları, TÜBİTAK ULAKBİM ARF Süperbilgisayarı, EuroHPC Süperbilgisayar ortaklıklarını örnek olarak kaydetti. İşletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırdıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, buna örnek olarak da 'Dijital Dönüşüm Teşvik Programı', KOSGEB-EBRD iş birliğiyle 'KOBİ Dijital Dönüşüm Programı', 'Rekabet Öncesi İşbirliği Programları'nı gösterdi.

'YENİ HIZLANDIRICI MERKEZLER KURUYORUZ'

Yurt dışından yetenek transferini desteklediklerini belirten Bakan Kacır, Türkiye Tech Visa, 'http://yetenektransferi.gov.tr'yi örnek olarak işaret etti. Bakan Kacır, "Girişimciler için yeni hızlandırıcı merkezler kuruyoruz" ifadesini kullanarak, 'Atatürk Havalimanı'nda Terminal İstanbul, GO Girişim Ofisleri'ni örnek olarak paylaştı.

"Gençlerimizin dijital yetkinlikler kazanmasını sağlıyoruz" diyen Kacır, 'TEKNOFEST', 'DENEYAP Türkiye', 'Milli Teknoloji Akademisi Uzmanlık Eğitimleri', 'Sektör Kampüste Programı', 'Milli Teknoloji Atölyeleri', 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği'ni hatırlattı.

Bakan Kacır, "İş gücümüzün ve iş süreçlerinin dijital dönüşümünü destekliyoruz" dedi ve 'Model Fabrikalar, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri'ni örnek olarak gösterdi.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dijital Ekosistem Desteklenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...
Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü
Bir hediye hayatını değiştirdi Uğruna 60 il gezdi Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O’Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:40
Domenico Tedesco’ya ülkesinden talip Anında yanıt verdi
Domenico Tedesco'ya ülkesinden talip! Anında yanıt verdi
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:42:21. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Ekosistem Desteklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.