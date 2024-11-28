Dijital Telif Meselesinde Son Aşamaya Gelindi - Son Dakika
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Politika

Dijital Telif Meselesinde Son Aşamaya Gelindi

Dijital Telif Meselesinde Son Aşamaya Gelindi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusundaki hazırlıkların tamamlandığını ve bütçeden sonra Meclis'e sunulacağını açıkladı. Ayrıca, Yapay Zeka Kanunu'na yönelik ihtiyaç vurgulandı.

28.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yayman, dijital telif konusunun çok önemli hale geldiğini belirterek, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz. Bu konuda hem Kültür Bakanlığı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de bütün paydaşlarla beraber dijital telifte artık sona gelindi. Buradaki emek sömürüsünün önüne geçmek, haberin telif olarak sayılması ve emeğin korunması bağlamında komisyonumuz önümüzdeki günlerde çalışmasını yürütecek" ifadelerini kullandı. Yayman ayrıca, ekim ayında kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun bütçe görüşmelerinden sonra çalışmalarını hızlandıracağını belirterek, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var" dedi.

KOMİSYON, DISNEY YETKİLİLERİNİ DİNLEDİ

Komisyon daha sonra DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinledi. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şirket hakkında bilgi vererek, şirketin 90 yıldır Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) faaliyet gösterdiğini ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Türkiye'de sinema, medya ve tüketici ürünleri olmak üzere üç farklı iş kolları ve birçok farklı markaları olduğunu kaydeden Soner, medya platformunda 800 dizi, 1400 film, 1700 sezon ve 28 bin bölüm olmak üzere toplam 30 binin üzerinde içerik olduğunu söyledi. Soner ayrıca bu sene Disney'in 183 yapımının Emmy Ödülüne aday gösterildiğini ve bunlardan 60'ının Emmy Ödülünü aldığını bildirdi.

Disney Plus Türkiye Başhukuk Müşaviri Bürke Şerbetçi Arabacı ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Ticaret Bakanlığı'nın dijital platformları denetlediğini hatırlatarak, "Aboneler tüketici. Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunmasına yönelik önlemler alıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yayman, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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