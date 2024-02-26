Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: Türkiye, İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için her şeyi yapmaya hazır

Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "TC kalıcı bir barışın İsrail ve Filisitn arasında tesis edilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Hepsinden önce de çok hızlı bir şeklide Gazze'de ateşkes ve insani yardımın Gazze'ye girmesi için yolu açılmalıdır" dedi. - LAHEY