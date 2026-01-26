Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet

Dışişleri Bakanı Fidan\'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
26.01.2026 00:01  Güncelleme: 00:16
Dışişleri Bakanı Fidan\'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair Sky News Arabia'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmediğini ifade etti. Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece üyeliğin asla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve küresel siyasetin geleceğine dair Sky News Arabia'ya önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirtirken, üyeliğin önündeki asıl engelin "zihniyet" olduğunu vurguladı. Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum." dedi.

"KİMLİK SİYASETİ SÜRDÜKÇE BU İŞ OLMAZ"

Türkiye'nin uzun süredir aday ülke konumunda olduğunu hatırlatan Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi. Bakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece bu (üyelik) asla gerçekleşmez" ifadelerini kullanarak sürecin siyasi ve kültürel bir tıkanıklık içinde olduğunu belirtti.

"MEDENİYET ÜSTÜ BİR KURUM OLMAYI BAŞARAMADILAR"

AB'nin yapısal gelişimine dair dikkat çekici bir analiz sunan Fidan, birliğin kendi içinde ulus-üstü bir yapı kurmayı başardığını ancak bunu daha geniş bir vizyona taşıyamadığını söyledi. Fidan, "AB ulus-üstü bir kurum haline gelmeyi başardı ama medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadı," diyerek, birliğin Türkiye'yi "farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait" gördüğü için dışladığını ifade etti.

DÜNYANIN İHTİYACI BİR ARADA YAŞAM

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Resul Özdemir Resul Özdemir:
    Avrupa Birliğinin tüm üyeleri türkiyeye yalvarsa gel Üyemiz ol diye bu saatten sonra bizim Avrupa Birliğine girmemizin doğru olduğuna inanmıyorum, çünkü Avrupa Birliği artık kokuşmuş devletler birliği haline geldi... 56 10 Yanıtla
    Omer Kendi Omer Kendi:
    birlige girsek ulke nufusu yariya duser , o yuzden tehlikeli girmemiz 14 1
    Cengiz Kaya Cengiz Kaya:
    kım alıyorkı turkıye sacma sapan yazmışın 0 0
  • 00349200 00349200:
    AB ye Müslüman ulke almazlar 52 6 Yanıtla
  • simge1999 simge1999:
    öyleyse avrupa uyum yasası zırvalığından çıkmak gerekmezmi ? 40 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    Türkiyein Müslümanlıkla yakın dan uzak hiçbir alakası yok sadece adı Müslüman kalmış 27 5 Yanıtla
    yamacziya yamacziya:
    sana göre olabilir sen ateistsen ama bu ülkede büyük bir felaket veya ülke tehlikeye düştüğü an bu ülkenin kadın ve erkeklerinin yüzde 75 'i şehit olmak için bu ülke için seve seve canlarını verirler 1 0
    kamer tekeş kamer tekeş:
    Bu nasıl bir Türkçesizlik..Biraz kitap oku,geliştir kendini! 0 0
    369963 369963:
    ağzına sağlık kardeşim 0 0
  • Apple User Apple User:
    Türkiye’nin bir tane duşmanı yok,Bütün Avrupa ülkeleri 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
