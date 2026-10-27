Dışişleri Bakanı Fidan, Genç Diplomasi Derneği mensuplarını Ankara\'da ağırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Genç Diplomasi Derneği mensuplarını Ankara'da ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Genç Diplomasi Derneği (GDD) mensuplarını Ankara'da kabul ettiğini duyurdu. Kabul, bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Genç Diplomasi Derneği mensuplarını Ankara'da kabul etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Genç Diplomasi Derneği (GDD) mensuplarını Ankara'da kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
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