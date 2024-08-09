Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı

Fidan: 'Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz' 'İsrail'i kayıt şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdır'

09.08.2024 19:28
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı

Fidan: "Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz"

" İsrail'i kayıt şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdır"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlarla ilgili " Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz" dedi. Fidan, "İsrail'i kayıt şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdır"dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dolmabahçe çalışma ofisinden Karabağ Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştiren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Bakan Fidan, basın açıklaması sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Fidan basın açıklamasının başında Karadağ ile birlik ve beraberlik mesajları vererek, " Bugün dayanışma ruhu içerisinde ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşıma irademizi bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bilhassa ekonomi ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmede hızla mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyasının Karadağ ilişkisi giderek yoğunlaşıyor. Geçen yıl ve bu yıl Karadağ yapılan doğrudan yapılan yabancı yatırımlarda 3'üncü sırada yer alıyoruz" dedi.

Bakan Fidan konuşmasının devamında Gazze'de yaşanan soykırım ile ilgili de konuştu. Fidan, "Gazze'deki durumu ele alma durumumuzda oldu bildiğiniz gibi Mısır ziyaretimiz sırasında durumun ne olduğunu bizzat yerinde görme imkanı bulduk. Türkiye olarak Gazze'ye 56 bin ton insani yardım malzemesi gönderdik. Gazze'ye en çok yardım gönderen ülke konumundayız. Gazze'ye yardım gönderen ülkelere de müteşekkiriz. Ancak depolanan yardımların Gazze'ye ulaşmasında İsrail yüzünden çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Bunu da yerinde gittik gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası adalet divanının aldığı kararlar ortada. İnsan yardımları konusunda tüm uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorundadır" diye konuştu.

"Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz"

Fidan, Gazze'deki katliamın sorumluların ceza alması gerektiğini ifade ederek, "Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermelidir. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cunhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'na açılan bu davaya bizde müdahil olduk. Titiz bir çalışma ile kapsamlı bir dosya açıkladık. Dosyayı Lahey'deki mahkemeye Çarşamba günü resmen ilettik. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Sunduğumuz dosya uluslararası ceza hukukunun gelişimine de ciddi bir katkı sağlıyor. Bu davalar maalesef uzun sürebiliyor. Ama Gazze'deki katliamın faillerin hukuk önüne hesaba çekmenin hak ettikleri cezaya çarptırmanın başka yolu da bulunmuyor. Vicdan sahibi diğer ülkeleri bu davaya müdahil olmaya buradan davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İsrail'i kayıt şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdır"

Netanyahu hükümetine eleştirilerde bulunan Fidan, " Tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılar ve provokasyonlar bunun göstergesidir. Bölgemizin daha fazla gerilime yeni çatışmalara yeni savaşlara tahammülü yok. İsrail'i mutlaka ama mutlaka durdurulması gerekiyor. İsrail'e şartsız destek verenlere sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum. Gerilimi tırmandıranların kim olduğu apaçık ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin Ortadoğu'da barış ve huzurun sağlamanın yolu İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail'i kayıt şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortağıdır. Daha fazla vebal sahibi olmak istemiyorsanız artık İsrail'i durdurmalısıdır. Türkiye olarak biz bölgemize huzur ve barış istiyoruz. İsrail - Filistin ihtilafının iki devlet temelinde adil bir çözüme kavuşturulması için çabalıyoruz. Biz ilişki içinde olduğumuz tüm coğrafyalarda her türlü anlaşmazlığın diplomasi ve müzakere ile giderebileceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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