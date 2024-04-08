Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e yönelik yeni tedbirler alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail- Filistin gerilimi hakkında basın açıklaması yaptı. Dünya ülkelerinin İsrail'i kınadığını söyleyen Bakan Fidan, "İsrail saldırıları Ramazan ayı boyunca devam etti. Bu insanlık dışı tutum Müslümanlar başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunun vicdanını yaralamaya devam etmektedir. Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin İsrail'e karşı ortak bir tutum alması için çaba harcadık. Bu konuda da başarılı olduk. Bu gün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor. Tarihte ilk kez İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları herkes lanetliyor" ifadelerine yer verdi.
" Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz"
Gazze'ye yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Bakan Fidan, 9'uncu yardım gemisinin yola çıktığını belirtti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ürdün üzerinden havadan yardım girişiminin İsrail tarafından engellendiğini söyleyerek, "Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım götürmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak için Mısır'a ilettiğimiz yardım 42 bin tonu geçti. Bugün itibari ile Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9'uncu yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılıyor. Biz de hava kuvvetlerimize ait uçaklarla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazzelilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz" şeklinde konuştu.
"İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık"
Bakan Fidan, İsrail'e ateşkes ilan edene kadar tedbir uygulanacağını açıklayarak, "Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler, gecikmeksizin, adım adım hayata geçirilecektir. Bu tedbirler, ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyumuzla paylaşılacaktır. İsrail, ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar, bu tedbirlerimiz devam edecektir" dedi. - ANKARA
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