Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa I·s¸leri Bakanı Orhan Murtezani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Avrupa I·s¸leri Bakanı Orhan Murtezani ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair bakanlıktan fotoğraf paylaşıldı.
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