Bakan Çavuşoğlu: "Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: "Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz"

02.09.2022 14:19
Bakan Çavuşoğlu: "Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Açık Balkan Girişimi'ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Açık Balkan Girişimi'ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katıldı. Zirve'de konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Balkanların tarih boyunca coğrafi konumları nedeniyle farklı etkilerin altında kaldığını ifade ederek, "Her zaman Balkanların kendi politikaların öneminin altını çizmeye devam ettik. Aslında şu anda geleceğimizi kendi ellerimize almamızın tam zamanı. Açık Balkan Girişimi, iş piyasasına serbest bir girişimi vaat ediyor" dedi.

Açık Balkan Girişimi'nin bölgede son derece önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bütün bunların gerçekten Balkan coğrafyasının karşılaştığı problemlere bir çözüm getireceğini de düşünüyorum. Bölgede önemli yatırımcılardan biri olarak biz bunun doğrudan yabancı yatırımı da arttıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın aslında bir uyanış alarmı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Kış yaklaşıyor. Enerji ve gıda güvenliği ortak sorunumuz haline geldi. Aslında dayanışmanın dışında herhangi bir tavsiye yok. Türkiye olarak biz İstanbul Tahıl Anlaşması'nın doğru ve sorunsuz uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Balkan bölgesindeki komşularımızın kış ayları için doğal gaz ihtiyaçlarını sağlamak açısından da elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Açık Balkan Girişimi'ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Geçmişte genişleme, Avrupa Birliği politikalarından en başarılanlarından biriydi. Ancak Avrupa şuan içe döndü. Neden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk bu kadar uzun zamandır bekliyor. Kimse bunun açıklamasını yapmıyor. Hep birlikte katılım müzakerelerine başladık. Avrupa'daki bir savaşın genişlemenin önemini bir kez daha hatırlatması son derece manidar. Onların deneyiminin bizim deneyimimizden farklı olmasını umuyorum. Türkiye'nin üyeliğinin nasıl siyasileştirildiği ve kendi çıkarları için kullanıldığından bahsetmek bile istemiyorum" dedi.

"Bosna Hersek'teki durum gündemimizin en başında olacak"

Açık Baklan Girişimi'nin bölge açısından Avrupa entegrasyonunu hızlandıracağını ümit ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Birden fazla ülkenin bu Açık Balkan Girişimi'ne katılmasını umuyoruz. Yine birçok farklı platformda 25 yıldan uzun bir süredir aynı masanın etrafında toplanıyoruz. Açık Balkan Girişimi çerçevesinde yapılacak çok şey olmasına rağmen iki önemli sorunumuz var. Bunlardan birincisi Bosna Hersek'teki siyasi kriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'yı ziyaret edecek. Bosna Hersek'teki mevcut durum gündemimizin en başında olacak" dedi. Balkan'ın kalbinde başka herhangi bir çatışmanın olmasına izin veremeyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci önemli konunun ise Belgrad- Priştine diyalog süreci olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin araç plakaları konusundaki sorunla ilgili Kosova ve Sırbistan'la diyalog halinde olduğunu söyledi. - BELGRAD

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Sırbistan'da 'Açık Balkan Girişimi' Zirvesi düzenlendi (2) Sırbistan'da 'Açık Balkan Girişimi' Zirvesi düzenlendi (2) Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla ikili görüştü Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla ikili görüştü
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Balkanlar, Sırbistan, Belgrad, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz" - Son Dakika
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