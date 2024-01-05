Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığından, BM Genel Sekteri tarafından eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Angela Holguin Curllar'ın Kıbrıs konusunda 'Şahsi Temsilci' atanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, atamaya iki koşul ile rıza verildiği vurgulanarak, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilci olarak atadığını açıklamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, söz konusu atamanın yapılmasına iki koşul ile rıza vermiştir. Bunlardan ilki, Şahsi Temsilci'nin görev yönergesinin Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalmasıdır. İkincisi ise, Şahsi Temsilci'nin görev yönergesinin süresinin altı ayı aşmamasıdır. Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da bu hususun altını çizmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi söz konusu olmayacaktır"

Kıbrıs'ta yeni müzakerelerin önkoşulunun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği olduğu belirtilen açıklamada, "Esasen, Ada'daki iki taraf arasında ortak zeminin var olmadığı gerçeği BM Genel Sekreteri'nin raporlarında da belirtilmektedir. Yarım asırdan uzun bir süredir müteaddit defalar müzakere edilmiş ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle asla hayata geçirilememiş olan federal çözüm modelinin güncelliğini yitirmiş ve tüketilmiş olduğu apaçık ortadadır. Bundan böyle Kıbrıs'ta herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlamasının vazgeçilmez önkoşulu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Bu itibarla, iki taraf arasında ortak zemin oluşabilmesi ancak bu anlayış çerçevesinde mümkün olabilecek; ömrü tükenmiş iki kesimli, iki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Şahsi Temsilci'nin 6 aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır"

Açıklamada, "Hal böyle iken, Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığı hususunun herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde tespiti için Şahsi Temsilci'nin 6 aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır. Şahsi Temsilci Sayın Holguin Cuellar'a yeni görevinde başarılar diliyor, hazırlayacağı raporun tarafların tutumlarını ve Ada'daki gerçekleri nesnel bir şekilde yansıtması, gerekli sonuçları çıkarması ve bu sonuçlar temelinde gelecekte izlenebilecek gerçekçi hareket tarzının ne olabileceğini kayıt altına alması beklentimizi vurguluyoruz" denildi. - ANKARA