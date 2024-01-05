 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri tarafından eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Angela Holguin Curllar'ın Kıbrıs konusunda 'Şahsi Temsilci' atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, atamaya iki koşul ile rıza verildiği belirtilerek, Şahsi Temsilci'nin görev yönergesinin Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalması ve görev süresinin altı ayı aşmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Kıbrıs'ta yeni müzakerelerin önkoşulunun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği olduğu vurgulandı ve iki toplumlu federasyon arayışına bir kez daha girişilmeyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı
05.01.2024 - 23:34,
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığından, BM Genel Sekteri tarafından eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Angela Holguin Curllar'ın Kıbrıs konusunda 'Şahsi Temsilci' atanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, atamaya iki koşul ile rıza verildiği vurgulanarak, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilci olarak atadığını açıklamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, söz konusu atamanın yapılmasına iki koşul ile rıza vermiştir. Bunlardan ilki, Şahsi Temsilci'nin görev yönergesinin Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığının araştırılmasıyla sınırlı kalmasıdır. İkincisi ise, Şahsi Temsilci'nin görev yönergesinin süresinin altı ayı aşmamasıdır. Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tatar da bu hususun altını çizmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi söz konusu olmayacaktır"

Kıbrıs'ta yeni müzakerelerin önkoşulunun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği olduğu belirtilen açıklamada, "Esasen, Ada'daki iki taraf arasında ortak zeminin var olmadığı gerçeği BM Genel Sekreteri'nin raporlarında da belirtilmektedir. Yarım asırdan uzun bir süredir müteaddit defalar müzakere edilmiş ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle asla hayata geçirilememiş olan federal çözüm modelinin güncelliğini yitirmiş ve tüketilmiş olduğu apaçık ortadadır. Bundan böyle Kıbrıs'ta herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlamasının vazgeçilmez önkoşulu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Bu itibarla, iki taraf arasında ortak zemin oluşabilmesi ancak bu anlayış çerçevesinde mümkün olabilecek; ömrü tükenmiş iki kesimli, iki toplumlu federasyon arayışına yönelik bir sürece bir kez daha girişilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Şahsi Temsilci'nin 6 aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır"

Açıklamada, "Hal böyle iken, Ada'daki iki taraf arasında yeni resmi çözüm müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin olarak ortak zemin bulunup bulunmadığı hususunun herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde tespiti için Şahsi Temsilci'nin 6 aylık görev süresinin ziyadesiyle yeterli olacağı açıktır. Şahsi Temsilci Sayın Holguin Cuellar'a yeni görevinde başarılar diliyor, hazırlayacağı raporun tarafların tutumlarını ve Ada'daki gerçekleri nesnel bir şekilde yansıtması, gerekli sonuçları çıkarması ve bu sonuçlar temelinde gelecekte izlenebilecek gerçekçi hareket tarzının ne olabileceğini kayıt altına alması beklentimizi vurguluyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Kolombiya, Kıbrıs, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13
Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11
Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22
Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı

Son Dakika
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucu Cansu Canan Özgen, Heimlich Manevrası ile kurtuldu
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' Sorusuna Ali Koç'tan net yanıt
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
23:22 Meral Akşener, İYİ Parti'nin Bursa adayını açıkladı
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 01:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilci atamasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement