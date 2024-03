Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de ateşkes kararını olumlu buldu

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan edilmesi kararını olumlu bulduklarını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA