Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de ateşkes kararını olumlu buldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan edilmesi kararını olumlu bulduklarını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de düzenlenen iftar programında gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını ve 18 yaş altı gençlere toplu taşıma ücretsiz olacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ve her ay bir festival düzenleneceğini söyledi. Kavuncu, İstanbul'un problemlerini tespit ettiklerini ve özellikle gençleri ilgilendiren konular üzerinde çalışacaklarını vurguladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlerde Rize'de 18-0 yapacaklarını belirtti. Bakan Bak, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurgulayarak, Rize halkını zafer için ayağa kalkmaya çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis programı kapsamında düzenlenen bir iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Cudi, Gabar, Tekdürek ve Bestler Dereler'in terörden temizlendiğini ve huzur ortamının hakim olduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin her alanda yatırımlarla büyüdüğünü ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Ayrıca, ekonomik büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon konularında olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bitlis'e yapılan yatırımların artmasıyla birlikte turizm ve ticaretin de geliştiğini söyledi.
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