Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de ateşkes kararını olumlu buldu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de ateşkes kararını olumlu buldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Keçeli, İsrail'in bu kararın gerekliliklerini yerine getirmesini temenni ettiklerini ve uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırdıklarını ifade etti.

25.03.2024 20:07
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan edilmesi kararını olumlu bulduklarını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de ateşkes kararını olumlu buldu - Son Dakika

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