Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'e Kınama

Bakanlık, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını kınadı.

16.12.2024 12:20
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Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimleri genişletme kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail- Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail'in devam eden eylemleri, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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