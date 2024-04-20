Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail'i Katliamla Suçladı

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA