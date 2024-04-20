Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail'i Katliamla Suçladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride, İsrail'e silah sevkiyatı protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistin'e dayanışmayı göstermek amacıyla Federal Meclis'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri sırasında bazı göstericiler kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındı ve kışkırtıcı sloganlar atıldığı iddia edildi. Göstericiler, İsrail'in var olma hakkını sorgulayan sloganlar atarken, döviz ve pankartlarla da İsrail'e silah desteğine son verilmesi çağrısında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı" hakkında; "Bugün burada önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. 2028'in çalışmasına başladığımızı herkese duyurduk. Biz artık 31 Mart gecesinin zaferini değil 2028'e giden yolda seçim takviminin başlangıcını sunduk" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin tepkisini dile getirdi. Keçeli, İsrail yetkililerinin 35 bine yakın Filistinliyi katlettiğini belirterek, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın sona ermesi ve Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlediği programla kutladı. Programda konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, 'Bundan 16 yıl önce dikilen fidan bugün koca bir çınar oldu. Emek mücadelesinin temiz yüzü olmakla kalamadı, toplumsal muhalefetin de önemli bir unsuru haline geldi' dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Tugay, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ayrıca, İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi. Başkan Tugay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce de Anıtkabir'i ziyaret etmişti.
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet, Ankara'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıktan sonra akşam yemeğinde Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden Adnan Keklik'in ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ziyaret edildi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye dileklerini ilettiğini belirtti.
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