Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır - Son Dakika
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Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır

20.07.2022 21:51
Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Irak'ın Dohuk Vilayeti'nde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

'TÜRKİYE SİVİLLERİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDADIR'Türkiye'nin, terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde yürüttüğü belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."


YORUMLAR
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Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi
Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri'nden Irak için mesajı:  Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır - Son Dakika

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