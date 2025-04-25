Diyanet Başkanı Erbaş\'tan Yapay Zeka Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdım. Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda" dedi.

İrşad Hacı Nuri Çomu Kur'an Eğitim Merkezi ile Hacı Şenel Özçete Camisi merkez Seyhan ilçesinde hizmete girdi. Açılışta konuşan Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, geleceğe, Türkiye'ye ve ümmete yatırım yaptıklarını belirterek, bu yolda kendilerine destek verenlere teşekkürlerini sundu.

"Buraya gelecek sene 30 çocuğumuzu alacağız"

Açılışa katılan ve Kur'an kursu ile camide nice alimlerin yetişeceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok güzel bir açılıştayız, merasimlerin en hayırlısındayız. En hayırlı işin yapılacağı yerin açılış merasimi de en hayırlı yerdir. Burada nice alimler yetişecek. Ülkemizde 2 bin kadar yatılı Kur'an kursumuz var. Kur'an eğitim merkezleri onlardan biraz farklı. Yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi var. Hafızlığa başlayan ve orada hafızlığını bitiren çocuklarımıza, gençlerimize hizmet ediyoruz. Burada ise hafızlığını bitirmiş olan, ortaokulunu da bitirmiş, nitelikli gençlerimizi alıyoruz. Burası Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir projedir. Kanunla kuruldu burası. Türkiye'de toplamda 20 tane olacak. Burada öncelikle hafızlığı muhafaza programı yapacağız. Buraya gelecek sene 30 çocuğumuzu alacağız" ifadelerini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim'e muhtacız"

Daha önce İstanbul, Ankara ve Bursa'da Kur'an eğitim merkezleri açtıklarını anlatan Erbaş, "Burada 4 yıl boyunca çocuklar medrese usulü eğitim yapacak. Öğrencilerimiz burada imam hatip lisesine de devam edecek. Bizim elimiz sürekli alim olacak öğrencilerimizin üzerinde olacak. Kur'an eğitim merkezlerimiz kanuna dayalı müessesesidir. Kur'an insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için gönderilen bir kitaptır. Dünyanın haline bakın, ne kadar da muhtaç Kur'an'ın hikmetine ve ahlakına muhtaç. Bin 450 sene önce ne kadar muhtaç ise şimdi de o kadar muhtaç Kur'an-ı Kerim'e muhtaçlık kıyamete kadar devam edecek. Burada Kur'an-ı Kerim'i anlayıp asrın idrakine anlatacak gençler yetişecek. Kur'an-ı Kerim'i her okuduğunuzda düşünerek okursanız, mealini okursanız bu ayet acaba yeni mi indi diye düşüneceksiniz" şeklinde konuştu.

"Lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlamamıştım"

Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.' Bilimsel çalışmaların sonucu buydu. 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki Güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka bazı zekaları geride bıraktı"

Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdığına dikkat çeken Erbaş, "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun bin 400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Erbaş ve beraberindekiler açılışı yapılan Kur'an eğitim merkezi ve camide incelemede bulunuldu. - ADANA