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Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na adli kontrol ve yurt dışı yasağı - Son Dakika

Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na adli kontrol ve yurt dışı yasağı

Son Güncelleme: 03.11.2023 12:00

Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K. ile belediye başkan yardımcısı S.A.'nın rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K., bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alınırken, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞ İNSANINDAN RÜŞVET İSTEDİ

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nın, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda; seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yı, paraları aracına koyarken suçüstü yakaladı.

Diyarbakır'da 2 kişinin tutuklandığı rüşvet soruşturmasında belediye başkanına yurt dışı yasağı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin tutuklandığı rüşvet soruşturmasında belediye başkanına yurt dışı yasağı

BAŞKAN'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında dün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da 2 kişinin tutuklandığı rüşvet soruşturmasında belediye başkanına yurt dışı yasağı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na adli kontrol ve yurt dışı yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na adli kontrol ve yurt dışı yasağı - Son Dakika
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