Diyarbakır Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na adli kontrol ve yurt dışı yasağı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde görevli F.K., bir iş insanından aldığı rüşvet parasını aracına koyarken suçüstü yakalandı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alınırken, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞ İNSANINDAN RÜŞVET İSTEDİ

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nın, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden bir iş insanı, polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda; seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yı, paraları aracına koyarken suçüstü yakaladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden sorumlu S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAŞKAN'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında dün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.