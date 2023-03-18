Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi

18.03.2023 10:01

2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi CHP'ye geçti. CHP'den milletvekili adayı olacağı belirtilen Elçi'nin rozetini, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktim etti.

14 Mayıs seçimleri öncesinde siyasi partiler son transferlerini yapıyor. Son olarak 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. CHP lideri partiye katılan Türkan Elçi'ye rozetini bizzat taktı. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
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Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı HDP ziyareti ertelenen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bana değil, ev sahibine sorun HDP ziyareti ertelenen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bana değil, ev sahibine sorun

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi - Son Dakika
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