Diyarbakır'da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP safhalarına katıldı! Rozet, Kılıçdaroğlu'dan geldi

14 Mayıs seçimleri öncesinde siyasi partiler son transferlerini yapıyor. Son olarak 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. CHP lideri partiye katılan Türkan Elçi'ye rozetini bizzat taktı. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.