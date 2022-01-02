Üye Girişi
Doç. Dr. Akdemir: "Türkiye'de lobicilik olumsuz bir kavram olarak algılanıyor" - Son Dakika

Doç. Dr. Akdemir: "Türkiye'de lobicilik olumsuz bir kavram olarak algılanıyor"

02.01.2022 11:06
Doç. Dr. Akdemir: "Türkiye'de lobicilik olumsuz bir kavram olarak algılanıyor"

Türkiye ve Avrupa Birliğindeki lobicilik faaliyetlerini değerlendiren Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, "Türkiye'de lobicilik denildiğinde, ya illegal bir durum ya da olumsuz bir kavram olarak algılanıyor" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliğindeki lobicilik faaliyetlerini değerlendiren Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, "Türkiye'de lobicilik denildiğinde, ya illegal bir durum ya da olumsuz bir kavram olarak algılanıyor" dedi.

Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkileri konularında çalışmalar yapan Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, Türkiye'de lobicilik faaliyetlerinin henüz tam anlamıyla anlaşılmadığını ve halk tarafından kötü bir kavram olarak algılandığını ifade etti. Akdemir, "AB üyesi ve aday ülkeleri yerel yönetimlerinin Brüksel'de ofisleri bulunmakta, bu ofisler aracılığıyla AB ile bağlarını artırabilmektedirler, Türkiye ise bu konuda yetersiz kalmaktadır" diye konuştu.

"Türk dış siyasetinde lobiciliğin en büyük problemi temel politikalarda uzlaşamamasıdır"

Lobicilikteki amacın, en başta karar alıcıyı sonrasında ise etrafındaki mekanizmayı etkilemek olduğunu ve Türkiye'de lobicilik denildiğinde ya illegal bir durum ya da oldukça olumsuz bir kavram olarak algılandığını belirten Akdemir, "Lobicilik faaliyeti yapan kesimlerin amacı, faaliyet yaptığı görüşün ya da politikanın karar alıcılar tarafından uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır. Türkiye'nin, özellikle ABD ve AB'deki lobi faaliyetlerini bu kapsamda değerlendirdiğimizde; dış politikadaki amaçlarımıza çok fazla ulaşamadığımızı söylemek gerekir. Halbuki Türkiye karşıtı lobilerin ise daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bunun temel sebebini ABD ve AB'de karar alıcılar ya da karar alıcılara yakın gruplar etrafında etkili olamamamızda aramak gerekmektedir" dedi.

"Yerel yönetimlerimizin Brüksel ile bağlantılarının artırılması AB fonlarının daha fazla kullanılmasını sağlayacaktır"

Avrupa Birliği içerisinde birçok ülkenin lobi faaliyetleri yaptığını söyleyen Doç. Dr. Akdemir, "AB'deki birçok ülkenin Brüksel'de ofisi olmasına rağmen, Türkiye'den ise hiçbir şehrin ofisi yoktur. Özellikle İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in ve Eskişehir'in lobicilik faaliyetlerine yoğunlaşarak, Brüksel'den Türkiye'ye proje ve fon transferini artırabilmelidirler. AB'den de sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de değil Eskişehir gibi şehirlerle de proje ortaklığı kurmak isteyen birçok yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve danışmanlık şirketleri bulunmakta. Bu potansiyelin ve iş birliğinin farkında olmamız gerekiyor. Sonuçta her iki tarafın da çıkarından bahsediyoruz. Şehirlerimizin AB'de daha fazla görünür ve bilinir olması, onların hem turizm hem ekonomi hem de kültür ve sanat alanlarında daha fazla getiriye ulaşmalarını sağlayacaktır. Örneğin Antalya'nın, İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti olmak için girişimleri bulunmakta. Eskişehir'in de bu girişimlere dahil olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Eskişehir, Brüksel, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Akdemir: 'Türkiye'de lobicilik olumsuz bir kavram olarak algılanıyor' - Son Dakika


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor         
11:20
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Çiftçi, ahıra girdiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü! Kangalın kuzuya karşı annelik iç güdüsü duygulandırdı Çiftçi, ahıra girdiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü! Kangalın kuzuya karşı annelik iç güdüsü duygulandırdı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:30
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:33 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını belirledi
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:25:56. #1.12#
SON DAKİKA: Doç. Dr. Akdemir: "Türkiye'de lobicilik olumsuz bir kavram olarak algılanıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement