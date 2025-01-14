Doğan Bekin, Doğu Akdeniz Politikasını Eleştirdi

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, iktidarın Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye, KKTC ve Filistin ile deniz yetki anlaşmalarının artık kaçınılmaz olduğunu savundu.

Bekin, iktidarın, Doğu Akdeniz politikasını bir kenara atarak Orta Doğu'ya yöneldiğini öne sürerek, Yunanistan'a taviz üstüne taviz verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin yakın geçmişte Mısır ve Suriye ile yaşadığı sorunları, Yunanistan ve GKRY'nin fırsata çevirdiğini belirten Bekin, Yunanistan ve GKRY'nin Mısır ile imzaladıkları deniz yetki anlaşmalarının uluslararası hukuk açısından tartışma konusu oluşturduğunu söyledi.

Hükümetin Mısır örneğinden dersler çıkarması gerektiğini ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"Libya Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2019'da imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Anlaşması'nın bir benzerini Suriye ile de imzalaması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını büyük ölçüde güçlendireceği gibi Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını da sağlayacağı muhakkaktır. Türkiye ile Suriye arasındaki muhtemel MEB Anlaşmasının yapılma ihtimalinin seslendirildiği bu dönemde, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerin bu gelişmelere yönelik yaptıkları açıklamalar ve Avrupa Birliği nezdinde ortaya koymaya çalıştıkları hamleleri çok iyi okumak gerekir düşüncesindeyiz.

Bölgemizdeki jeostratejik ve jeopolitik hassas dengeler yeniden şekillenirken, Türkiye'yi Sevilla Haritası ile Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışan ve bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde çalışmalar yapan Yunanistan ve GKRY'nin bu çabalarını boşa çıkarmak adına, hükümetin deniz yetki alanları konusunda kararlı bir politika ortaya koymasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz."

İktidar partisinin geçen yılı "emekliler yılı" ilan ettiğini anımsatan Bekin, "2024 yılı emeklilerin yılı olmaktan çok emeklilerin en zorlu yılı olarak tarihteki yerini almış bulunmaktadır." dedi.