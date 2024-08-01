Doğan Bekin: İsmail Heniyye Filistin davasının yılmaz savunucusuydu - Son Dakika
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Politika

Doğan Bekin: İsmail Heniyye Filistin davasının yılmaz savunucusuydu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Filistin davasının yılmaz savunucusu olduğunu belirtti. Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Bekin, suikastın Orta Doğu'da yeni gelişmelere neden olabileceğini ifade etti ve Türkiye'nin izleyeceği politikanın önemli olduğunu vurguladı. Bekin, Heniyye için Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la katılacaklarını bildirdi.

01.08.2024 12:31
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Filistin davasının yılmaz savunucusu olduğunu belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

Heniyye'nin, Filistin davasının yılmaz savunucusu olduğunu ve kendisini Filistin davasına adadığını vurgulayan Bekin, Heniyye'ye yönelik suikastın Orta Doğu'da yeni gelişmelere neden olabileceğini ifade etti.

Orta Doğu'da savaşın yayılma riskine karşı Türkiye'nin izleyeceği politikanın önemli olduğunu, bu konuda akılcı politikalar ortaya konması gerektiğini vurgulayan Bekin, TBMM'de temsil edilen muhalefet partilerinin de görüşlerinin alınmasını talep etti.

Bekin, Heniyye için Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la katılacaklarını bildirdi.

Daha önce Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmesini istediğini aktaran Bekin, bu basın toplantısındaki açıklamalarının AK Parti sözcüleri tarafından eleştirildiğini ancak AK Parti'yi hedef alan ifadeler kullanmadığını söyledi.

Bekin, partisinin, Milli Görüşün temsilcisi olduğunu, Genel Başkan Erbakan'ın, İslam coğrafyasında büyük itibarının bulunduğunu dile getirerek, "İsmail Heniyye, Genel Başkanımıza tevcihen gönderdiği mektupta, kendisinin TBMM'ye gelip milletvekillerine hitap etmek istediğini ve bunun basın toplantısıyla dile getirilmesini Sayın Genel Başkanı'mızdan rica ettiler. Zaman açısından buna imkan olmadı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Doğan Bekin: İsmail Heniyye Filistin davasının yılmaz savunucusuydu - Son Dakika

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