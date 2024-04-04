Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram göreve başladı

Politika

Mahalli idareler seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Bayram, mazbatasını alarak görevine başladı.

Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Yasin Yalçın'ın elinden alan Bayram için Belediye Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Belediye önünde vatandaş ve belediye çalışanlarınca karşılanan Bayram, görevi önceki Belediye Başkanı Durali Zelyurt'tan devraldı.

Belediye önünde toplananlara seslenen Mehmet Bayram, kendisine destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederek, "Herkesin ve her kesimin, tüm Doğanşehir'in başkanıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Doğanşehir'imize güzel hizmetler yapacağız. Bu seçimin galibi demokrasidir ve Doğanşehir halkının özgür iradesidir. Bu belediyenin kapısı size hep açık olacak tabii ki ama vatandaşımızın bizlere gelmesine gerek yok, biz onların ayağına gideceğiz, hep sahada olacağız." dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise seçimi kazanan Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a başarılar dileyerek, Doğanşehir'in yanında olduğunu belirtti.