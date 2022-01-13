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Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters - Son Dakika

Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters

13.01.2022 08:26

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yıllar önce Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı "Sen Abdülhamid'i savundun" polemiğini anlattı. Tartışmasında yanlış anlaşıldığını söyleyen Perinçek, "Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine, devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım." diye konuştu.

TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu "Sert Sorular" programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıllar önce Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında HDP'li Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı Abdülhamid polemiği de sorulan Perinçek, hala esprilere konu olan o tartışma için şunları söyledi: "Tartıştığımız sırada, Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu.

Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur atışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters

"İKİYE TEK OLMAMA RAĞMEN PROGRAMA GİTTİM"

O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim."

"KÜRKÇÜ'NÜN ABDÜLHAMİD'İ SAVUNMASI, DEVRİMCİLİĞİNE TERS"

Oradaki çarpışmanın aslında Türkiye ile ABD arasında olduğunu savunan Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samanlığa kaçan bir insan. Konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine, devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım."

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Son Dakika Politika Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters - Son Dakika
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