DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle görüştü.

Uysal, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek'i ziyaret ederek kentteki meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Uysal, esnaf teşkilatının sadece sayısal olarak değil, toplumsal süreçlerde siyasette de etkinliği bakımından önemli olduğunu belirtti. Her teşkilatın kendi kurum kültürü olduğunu dile getiren Uysal, esnaf teşkilatının da kadim dönemden itibaren bugüne taşıdığı değerleri olduğuna işaret etti. Uysal, ekonomiye yönelik eleştirilerde de bulundu.

Ziyarette, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bazı partililer de yer aldı.