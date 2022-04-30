DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu

30.04.2022 18:53
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle görüştü.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle görüştü.

Uysal, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek'i ziyaret ederek kentteki meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Uysal, esnaf teşkilatının sadece sayısal olarak değil, toplumsal süreçlerde siyasette de etkinliği bakımından önemli olduğunu belirtti. Her teşkilatın kendi kurum kültürü olduğunu dile getiren Uysal, esnaf teşkilatının da kadim dönemden itibaren bugüne taşıdığı değerleri olduğuna işaret etti. Uysal, ekonomiye yönelik eleştirilerde de bulundu.

Ziyarette, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bazı partililer de yer aldı.

DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu
DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu

YORUMLAR
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Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Esnaf, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da esnaf ve meslek odaları temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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