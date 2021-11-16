DP Genel Başkanı Uysal, Ordu'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bütün arkadaşlarımızla, geçmişten aldığımız kuvvetle ve değişen dünyanın, değişen Türkiye'nin gerçekleriyle beraber bu büyük ülkeyi feraha, refaha eriştirebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Uysal, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Ordu Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidarın tarım, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politikalarını eleştirdi.

Dolar kurundaki artışa değinen Uysal, "Millet perişan ama onlar kendi sefasının peşinde. Birileri cefa çekecek, siz sefa süreceksiniz. Bu millet bugün çuvalla aldığını kilo ile alıyor. Kilo ile aldığını gramla alır hale gelmiş." ifadesini kullandı.

Uysal, Demokrat Parti olarak hazırlıklarını yaptıklarını ve bunları milletle buluşturmak için gayret ettiklerini kaydederek, "Bütün arkadaşlarımızla, geçmişten aldığımız kuvvetle ve değişen dünyanın, değişen Türkiye'nin gerçekleriyle beraber bu büyük ülkeyi feraha, refaha eriştirebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kısıtlı imkanlarla bu ülkenin üretici altyapısını, sanayisini, barajlarını, otoyollarını ve üniversitesini kurmuş bir hareket olarak, bugün sahip oldukları imkanlarla daha fazlasını yapabileceklerine inandıklarını ifade eden Uysal, "Bu inanç ve ruhla önümüzdeki süreçte inanan ve dava arkadaşlarımızla yeniden millet önünde ayağa kalmak, yeniden uyuyan devi uyandırmak mecburiyetindeyiz." dedi.