DP Milletvekili: Belediye başkanlığına aday olan milletvekilleri istifa etmeli

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, belediye başkanlığına aday olan milletvekillerinin görevlerinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri anımsatarak, "popülist söylemlerden uzak durulması" gerektiğini ifade etti.
Belediye başkan adayları ve siyasi partilerin imkan ve kabiliyetlerinin üzerinde söylem ve vaatlerde bulunduğunu dile getiren Altıntaş, popülist söylemler devam ettiği sürece hangi parti kazanırsa kazansın, şehirlere gerçek anlamda hizmetin gelmeyeceğini kaydetti.
Büyükşehir belediye başkan adayı olan milletvekillerinin görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Altıntaş, şu görüşleri paylaştı:
"Milletvekili arkadaşlarımız, elbette belediye başkanlığına aday olabilir ancak diğer adaylara uygulanan kanun, milletvekilleri için de geçerli olmalı. Bir memur gününden evvel istifa etmeden aday adayı bile olamıyor. Herhangi bir meslek odasının başkanı veya yönetim kurulu üyesi ile siyasi partilerin kadrolarında görev almış vatandaşlarımızın istifa mecburiyeti ortada dururken, milletvekillerinin bu şartların hiçbirisine uymadan belediye başkan adayı olması usulen yanlıştır. Hatta milletvekilleri, belediye başkan adayı olurken seçilmemeleri halinde geriye dönme şartlarının bile kalmaması suretiyle aday olmaları gerekir. Herkes kurallara uymalı, milletvekillerin bir ayrıcalığı olmamalı."
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