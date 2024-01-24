DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ekonomik dengesizlikleri eleştirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Özellikle tarımsal üretimi ıskalayan ve genel olarak ithalata dayalı bir üretim sisteminin girdabına kapılmış ekonominin getirdiği enflasyonist düzen doğal olarak öncelikle çalışan kesimleri ve emeklileri zorlu bir yaşam ortamına mahkum ediyor." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1980 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve müsteşarı Turgut Özal'ın "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ağır koşullar içeren ekonomik istikrar programını ve bu kararların uygulanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen askeri darbeyi hatırladıklarını ifade ederek, 12 Eylül darbesini gerçekleştirenleri lanetlediklerini belirtti.

Gazeteci Uğur Mumcu'nun da 1993'ün 24 Ocak'ında aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 51 yaşında katledildiğini dile getiren Aksakal, terörle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergileyerek kardeş kanı dökülmesinin önüne geçen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 4 korumasının da 24 Ocak 2021'de şehit edildiğini anımsattı.

Aksakal, Uğur Mumcu ile Gaffar Okkan ve beraberinde şehit düşen polisleri saygıyla, minnetle yad ettiğini bildirdi.

Ekonomi eleştirisi

Yeni bir yılın başında toplumsal barış ortamını tehdit edecek boyutlara kadar varabilecek bir ekonomik dengesizliğin ortasında bulunulduğunu ifade eden Aksakal, "Özellikle tarımsal üretimi ıskalayan ve genel olarak ithalata dayalı bir üretim sisteminin girdabına kapılmış ekonominin getirdiği enflasyonist düzen doğal olarak öncelikle çalışan kesimleri ve emeklileri zorlu bir yaşam ortamına mahkum ediyor. Maaş ve ücretlerin belirlenmesinde oluşan dengesizliklerin ve hakkaniyetsizliklerin telafisi için bir muhalefet partisi olarak elimizden geldiğince çözüm önerilerimizi ortaya koysak da bunların anlaşılması zaman almakta, sonrasında uygulansa bile geçen zaman delip geçmektedir." diye konuştu.

SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanacağı açıklanan yüzde 49,25 oranındaki zammın da yeterli olmadığını ifade eden Aksakal, "Açlık sınırının 22 bin, yoksulluk sınırının 57 bin lira olduğu bir ortamda bunu yeterli görmek elbette mümkün değildir." dedi.

Bu kararla ortaya çıkacak maaşın da asgari ücretin çok altında kalacağını dile getiren Aksakal, 7 bin 500 lira üzerine ilave edilecek 5 bin lira seyyanen zamdan sonra yüzde 49,25 oranı uygulanmasının bir nebze olsun rahatlatacağını söyledi.

Özel okullarında aşırı fiyat artışlarından nasibini aldığını ileri süren Aksakal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle yıllık ücretlerin yüzde 57 oranında artarak yeni bir rekor kırdığını belirtti.

Aksakal, zaten yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösteren özel okulların maliyetlerini mevcut yüzde 50'yi oluşturan öğrencilerin ödeyecekleri fiyatları yükselterek ayakta durduğunu belirterek, çarpık bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin neredeyse asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalıştırıldığını da ifade eden Aksakal, yıllık ücretlerin bir milyon liraya kadar çıkabildiğini söyledi. Aksakal, Milli Eğitim Bakanının bu duruma ivedilikle müdahil olması gerektiğini ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya katılımına dair protokolün dün kabul edildiğini anımsatan Aksakal, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ret oyu kullandıklarını dile getirdi.