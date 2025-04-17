DSP: Kıbrıs Pazarlık Ön Şartı Olamaz

DSP, Avrupa Birliği (AB) ile kurulacak ilişkilerde Kıbrıs konusunun bir pazarlık ön şartı olamayacağını belirtti.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, emperyalizmin dört koldan saldırdığı Kıbrıs'ın yeni bir oldubitti ile karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi bazı ülkelerin, Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açması kararı karşısında sessiz kalınamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere TDT, bir bütünlük içinde davranmalıdır.

AB ile kurulacak ilişkilerde Kıbrıs konusu bir pazarlık ön şartı olamaz. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında önemli bir transit merkezidir. Kardeş ülkeler olarak kabul ettiğimiz dört devletin, sınırlı ekonomik çıkarları uğruna almış oldukları bu siyasi kararını Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletini arkadan hançerlemek olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ve TDT, yeni bir Annan Planı kumpasına gelmemelidir.

Herkes kabul etmelidir ki Kıbrıs'ta tek çözüm yolu iki devletli bir egemen eşitliğin ve eşit statünün tanınmasıdır. Aksi takdirde KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile bütünleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye bugün itibarıyla hala daha Kıbrıs adasının üç garantör devletinden biridir."