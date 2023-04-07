Kılıçdaroğlu'nun beklediği desteği göremediği DSP'ye AK Parti'den dikkat çeken ziyaret

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere adım adım yaklaşırken, partiler ve ittifaklar arasındaki ziyaretler de hız kazandı. Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ettikten snra Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

DSP'YE BİR ZİYARET DE AK PARTİ'DEN

Kılıçdaroğlu'nun ardından DSP'ye bir ziyaret de bugün AK Parti'den yapıldı. Ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gitti. Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİNİ ALAMAMIŞTI

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti.

AKILLARA BULDAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Aksakal'ın sözleri cumhuriyet için "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı. Aksakal'ın açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.