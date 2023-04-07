Kılıçdaroğlu'nun beklediği desteği göremediği DSP'ye AK Parti'den dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun beklediği desteği göremediği DSP'ye AK Parti'den dikkat çeken ziyaret

07.04.2023 12:05

Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü DSP'yi bugün AK Parti heyeti ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası basın açıklaması yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki gerektiği karşılığı her zaman vermiştir" ifadelerini kullandı. Aksakal'ın bu sözleri cumhuriyet için "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere adım adım yaklaşırken, partiler ve ittifaklar arasındaki ziyaretler de hız kazandı. Millet İttifakı lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ettikten snra Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

DSP'YE BİR ZİYARET DE AK PARTİ'DEN

Kılıçdaroğlu'nun ardından DSP'ye bir ziyaret de bugün AK Parti'den yapıldı. Ziyarete AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gitti. Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu dünkü ziyarette istediği desteği alamamıştı! DSP'ye bugün de AK Parti gitti

KILIÇDAROĞLU İSTEDİĞİNİ ALAMAMIŞTI

Dün Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal', "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." demişti.

Kılıçdaroğlu dünkü ziyarette istediği desteği alamamıştı! DSP'ye bugün de AK Parti gitti

AKILLARA BULDAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Aksakal'ın sözleri cumhuriyet için "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı. Aksakal'ın açıklamaları, HDP'li Pervin Buldan'ın "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadelerini akıllara getirdi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Turan: Bu dönem 310 kanunu yasalaştırdık AK Parti'li Turan: Bu dönem 310 kanunu yasalaştırdık Başkan Güngör seçim sonucu tahminini açıkladı Başkan Güngör seçim sonucu tahminini açıkladı

AK Parti, Dsp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun beklediği desteği göremediği DSP'ye AK Parti'den dikkat çeken ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Galatasaray'ın uçakları yıldızsız dönmüyor! Transferi Arda Turan bitirecek
13:35 Akşener'den siyasi içerikli etiketler hazırlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki: Sadece 37 gün kaldı
13:13 Rusya, 14 Mayıs seçimleri için kimi destekliyor? Cevapta ABD'ye gönderme var
13:09 Herkes onu konuşacak! Orkun Kökçü, dünya devine imza atıyor
13:04 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Deprem Müzesi için çalışmalara başladı
12:42 İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu
12:36 İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
09:43 Namaz çıkışı müezzini böyle dövdüler! O anlar anbean kamerada
11:53 Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
11:53 Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 13:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun beklediği desteği göremediği DSP'ye AK Parti'den dikkat çeken ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement