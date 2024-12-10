Dünya İnsan Hakları Günü'nde Vali Coşkun'dan Mesaj - Son Dakika
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Politika

Dünya İnsan Hakları Günü'nde Vali Coşkun'dan Mesaj

Dünya İnsan Hakları Günü\'nde Vali Coşkun\'dan Mesaj

Denizli Valisi Coşkun, insan haklarının korunması ve güçlendirilmesine vurgu yaptı.

10.12.2024 09:34
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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, " Türkiye, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atmıştır" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Coşkun, mesajında; "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi münasebetiyle, her yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan haklarının anayasası olarak tanımlanan bu beyannameyle, bütün insanların onurlu bir yaşam sürmesi için ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede belirtilen tüm hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği hüküm altına almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında olan Türkiye, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atmıştır. Bizim inancımızda ve kültürümüzde; hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak en önemli prensiplerdendir. Ülkemizde, geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin göz ardı edildiği günümüzde, dünyanın birçok bölgesinde hala çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta, insani değerlere yönelik saldırılar sürmektedir. Masum ve savunmasız çocukların, yaşlıların ve kadınların acımasızca öldürüldüğüne, mabetlerin ve hastanelerin bombalandığına şahit olmaktayız. Her alanda insan haklarının ön planda tutulması temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bugünün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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