Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2)

09.08.2022 23:09
Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2)

'DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE'Çubuk'ta yaptığı ziyaretlerin ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir sorun olursa, acaba burada Türkiye nasıl bir çözüm üretir diye...

'DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE'

Çubuk'ta yaptığı ziyaretlerin ardından AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ifade ederek, "Dünyanın neresinde bir kriz olursa, bir sorun olursa, acaba burada Türkiye nasıl bir çözüm üretir diye bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Malumlarınız Rusya- Ukrayna krizi, sadece iki tarafla görüşen tek bir lider var, o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dünya bir tahıl krizinin eşiğindeydi. Yine bunu da çözen Cumhurbaşkanımız ve onun liderliğindeki AK Parti hükümeti" dedi.

'HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE YOLCU SAYISINI 400 MİLYONA ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR'Bakan Karaismailoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan sonra Pursaklar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençler ile buluşma etkinliğine katılan Karaismailoğlu, gençlerin sorularını cevapladı. Uzay ve havacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri öğrencilere anlatan Karaismailoğlu, "Geçen yıl biliyorsunuz, bir yıl içerisinde yeni nesil gelişmiş haberleşme uydusunu uzaya fırlatan, aynı yıl içerisinde iki tane fırlatan ülkelerden bir tanesiyiz. Bu uydular aynı zamanda ticari uydulardır. Bize para kazandıran uydular. Türksat 6A uydumuzun da imalat süreçleri devam ediyor. Onu da 2023 yılı içerisinde uzaya fırlatacağız. Hava yolu sektöründe ise 30 milyon yolcumuz vardı. Şimdi bu sayı 210 milyona çıktı. Bu sayı çok daha artacak. 400 milyona çıkarma gibi bir hedefimiz var hava yolu yolculuğunu. Aynı şekilde demiryolu sektörü de artacak. Geçen yıl 19,5 milyon yolcusu vardı, 2053'e geldiğimizde bunu 270 milyona çıkartacağız. Yani Türkiye'de sürekli hareketlilik artıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerle oyun oynadı. Gençlerin yaptığı 'siyasi tabu' oyununa eşlik eden Karaismailoğlu, bir gence İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) anlatırken renkli görüntüler ortaya çıktı.


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Bakan Karaismailoğlu: '(6'lı Masa) O masalarda milletin derdi yok, kendi geleceklerini planlıyorlar' Bakan Karaismailoğlu: '(6'lı Masa) O masalarda milletin derdi yok, kendi geleceklerini planlıyorlar' Akkuzulu Mahallesi doğal gaza kavuşacak Akkuzulu Mahallesi doğal gaza kavuşacak
Kaynak: DHA

AK Parti, Hisarcık, Türkiye, Çubuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: 20 yılda tam 100 yıllık iş yaptık (2) - Son Dakika
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