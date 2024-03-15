Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Küçük Sanayi Sitesi\'nin alt yapısının tamamlanacağını müjdeledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi tarafından bugüne kadar yapılamayan Küçük Sanayi Sitesi'nin (KSS) alt yapısının tamamlanacağını ve iş yerlerinin iskanının verileceğini müjdeledi.
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, her kesimden Düzcelinin teveccühü ile karşılaşıyor. Pandemi, deprem ve sel afetleri ile mücadele ederek geçen 5 yılda şehrin kronikleşmiş sorunlarını ele alarak çözen Özlü, Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasına sokmak hedefi doğrultusunda hazırladığı projelerini anlatmayı sürdürüyor.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasının düzenlediği iftara katılan Başkan Faruk Özlü, "Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje" kitabında da yer alan ve kooperatif bünyesindeki KSS'nin altyapısının yapılmasına yönelik projesini anlattı. Özlü, ayrıca 500 dükkanın bulunduğu sitede faaliyet gösteren esnafların iskanlarını vereceklerini müjdeledi.
"Sel afetinden sonra projesini hazırladık"
Başkan Özlü, "Biliyorsunuz geçenlerde bir sel afeti oldu. KSS zarar gördü, biz de bu selden sonra tüm itfaiye araçlarımızı ve temizlik ekibimizi gönderdik yardımcı olduk. Sel afetinden sonra KSS altyapısı için bir proje hazırladık. Yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları ile aydınlatma sisteminin yenilenmesini projelendirdik. İnşallah seçimden sonra KSS'nin altyapı işlemlerini belediye olarak işçilik ve malzeme fiyatı üzerinden biz yapacağız. Sanayi Bakanlığımız ile kredi konusunu konuşacağız, kaynak bulmaya çalışacağız. Seçimden sonra buranın altyapısını tamamlayarak, orayı modern bir site haline getireceğiz. Projesine uygun olmak kaydıyla bütün dükkanlara da iskanını vereceğiz. Yani iskanı olmayan arkadaşlarımız sıkılmasınlar, rahatsız olmasınlar. 500'den fazla dükkan var. Düzce Belediyesi olarak bu sitenin, esasen kooperatif tarafından başlangıçta yapılması gereken, ama yapılamamış olan altyapısını yapacağız ve bunu maliyetine yapacağız" ifadelerinde bulundu.
"Bu şehir daha da güçlensin istiyoruz"
Milletvekili Ayşe Keşir ise Başkan Faruk Özlü'nün büyük bir şans olduğunu belirterek "Başkanımız az önce sizlerle ilgili, sanayi sitesi ile ilgili proje ve hedeflerini anlattı. Biliyorsunuz son 5 yılda Düzce yeniden ayağa kalktı. Özellikle çocuk ve gençlerimiz için parklarımız ve kütüphanelerimiz ile çehresi değişen bir Düzce var. Ben 31 Mart günü sandığa gittiğinizde Faruk Özlü başkanımızın hizmetlerini hatırlayacağınızı ümit ediyorum ve diliyorum. Sizleri ve Düzce'yi seviyoruz. Bu şehir büyüsün, ayağa kalksın, daha da güçlensin istiyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
Düzce Demir ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Murat Geçici de, esnafları gözeten çalışmalarından ve bugüne kadar yapılmayan KSS altyapısına yönelik projesi için Başkan Özlü'ye teşekkürlerini iletti. - DÜZCE
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