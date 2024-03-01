Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaretler Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaretler Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli ve manevi değerleri yayma ve yaşatma gayesiyle faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Özlü, ziyaretlerde talepleri dinleyerek başarılar diledi ve destek istedi.

01.03.2024 22:02  Güncelleme: 22:05
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli ve manevi değerleri yayma ve yaşatma gayesiyle faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart seçimleri öncesi toplumun her kesiminden vatandaşla bir araya geliyor. Milli ve manevi değerler ışığında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulunan Özlü, Önder İmam Hatipliler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Kudret Koz ve dernek üyeleri ile dernek merkezinde bir araya geldi. Sohbet ortamında geçen ziyarette kendisine iletilen talepleri dinleyen Özlü, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Özlü ardından ise Mergiç Mahallesi'nde yeni inşa edilen Safa Merve Camii'nin açılış törenine katıldı. Düzce Müftülüğü tarafından düzenlenen açılış programında bir konuşma yapan Özlü, caminin yapımını üstlenen hayırsever Fehmi Kahraman'a teşekkür etti.

Ziyaretlerini sürdüren Başkan Faruk Özlü, uzun yıllardır Türk milli eğitimine katkı sunan İlim Yayma Cemiyeti'nin Düzce Şubesi'ne, ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapan Hayrat Vakfı'na konuk oldu. Kısa adı EHAD olan Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) ve Mahmut Efendi Cemaati'ni de ziyaret eden Başkan Özlü, faaliyetleri hakkında bilgiler alarak, 31 Mart seçimleri için destek istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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