Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesini kınadı. Özlü, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek Beşiktaş camiasının yanında olduklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada, Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin orantısız müdahalesi tribünlerde gerginliğe neden oldu. Yaşanan olayların ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müdahaleye tepki gösterdi.

"İşgale isyan, Filistin'e özgürlük"

Özlü, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi kınayarak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük. Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına uygulanan orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Mazlum bir halkın özgürlük mücadelesine verilen destekten rahatsızlık duyan bu anlayışı asla kabul etmiyoruz. Yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanındayız."

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail Hapoel Beer Sheva ekibini 2-1 mağlup etti.