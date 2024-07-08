Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol - Son Dakika
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Politika

Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol

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Düzce Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade etmesine, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabından cevap vererek, "Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol" dedi.

08.07.2024 15:31  Güncelleme: 15:47
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesaplarından Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade eden paylaşımda bulundu.

"BOLU DAĞI DEĞİL DÜZCE DAĞI"

Özlü paylaşımında, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı' dedi.

Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol

TANJU ÖZCAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Özlü'nün açıklamalarına CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu cevabı verdi: "Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü. Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol."

Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gündüz: Helal olsun Tanju Başkanım . 23 23 Yanıtla
    Oğuz Özen: Aynen katılıyorum sana NOKTA 2 2
  • Rıfat Turgut: Ne gereksiz bir muhabbet… Sorsan belediyenin borcu nedir nasıl düzlüğe çıkaracaksınız diye…Onunla bu kadar uğraşmazlar… 44 0 Yanıtla
  • ferhat eser: tanju özcan derhal istifa etmelidir 7 19 Yanıtla
    Oğuz Özen: Ferhat bey defalarca yorumlarını okuyorum fakat, çöpü yorumlarınızı önyargılı ve agresif buluyorum. Diğer yorumcularda aynen sizin hakkınızda bir yığın yorum yapıyorlar görüyorum ve üzülüyorum adınıza, Tanju Özcan hakkındaki yorumunuza katılmıyor ve saygı da duymuyorum . 2 1
  • Selim köşker: Tanju başkan sakın verme. Ele geçirince özelleştirecek.. 15 5 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Hey seçilen insanların tartışma konusuna bir bakın ve sonra bir şey beklemeyin gerek yok ümitte yok yok oğlu yok 19 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Arkadaşlar belediye başkanısınız, farkında mısınız ? 10 0 Yanıtla
  • Zafer El: sonradan il yapmak nedir yasa ilçeleri oy uğruna peşkeş çekiyorlar ilçeleri il yapcaz diye gerek yok sikintilari büyük oluyor sonra 7 1 Yanıtla
  • Ahmet Güder: bütün sorunlar bitti sıra dağlara taşlara geldi hadi hayırlısı 6 0 Yanıtla
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