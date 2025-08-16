Düzce Belediye Başkanı Özlü, Özlem Çerçioğlu'nu Tebrik Etti - Son Dakika
16.08.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik mesajı yolladı ve Düzce'ye davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tebrik mesajı yayınladı. Özlü, "AK Parti'mizin saflarına katılarak eser ve hizmet siyasetinde yerini alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu tebrik ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Aydın ilimizin efsane büyükşehir belediye başkanı Çerçioğlu, sizi en yakın zamanda Düzce'ye bekliyorum. Sizi ve arkadaşlarınızı Düzce'de misafir etmekten mutluluk duyacağız" dedi. - DÜZCE

