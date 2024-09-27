Öztürk, Alaplı ve Gümeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Öztürk, Alaplı ve Gümeli'yi Ziyaret Etti

Öztürk, Alaplı ve Gümeli\'yi Ziyaret Etti

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Alaplı ve Gümeli beldesine ziyaret gerçekleştirdi.

27.09.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Alaplı ve Gümeli beldesine ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başlayan Öztürk, ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Öztürk, bazı sorunların çözümü noktasında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Milletvekili Ercan Öztürk'ün programına Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, AK Parti Alaplı ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl Genel ve Belediye meclisi üyeleri ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yavuz eşlik etti. Milletvekili Öztürk, programının devamında Alaplı Kaymakamlığı, esnaf ziyaretleri, şehit ailesi ziyaretlerinin ardından Gümeli beldesini ziyaret etti. Öztürk, beldenin durumu hakkında sohbet etti

Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Düzce AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk'e her türlü desteği vereceği sözünü aldı. Başkan Tosun, yöreye ait hediyelerini ve 4 bin 120 yaşında ki ağacımızın el emeği ile yapılmış tablosunu hediye etti. Milletvekili Ercan Öztürk, beraberindeki heyetle birlikte Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Öztürk, Alaplı ve Gümeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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