Düzce Üniversitesi ve Teknopark\'a Protokol Ziyareti

Politika

öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, başarıları, bölgesel kalkınmaya destekleri gibi birçok konuda bilgiler aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindeki protokol heyeti Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. Konuk heyeti ağırlayan Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri, katma değerli bilimsel çalışmaları, başarıları, bölgesel kalkınmaya destekleri gibi birçok konuda bilgilendirmede bulundu. Konuk heyetin Düzce Üniversitesi'ne ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbir, kamu kurumlarıyla uyum içinde hareket ederek şehre, bölgeye ve ülkemize değer katmaya çalıştıklarını vurguladı.

Konuk heyetin bir sonraki durağı Düzce Teknopark A.Ş. oldu. Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, bölgenin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon merkezi olan Düzce Teknopark'ın faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Düzce Teknopark'ın, üniversiteyle sanayiyi buluşturma, Ar-Ge çalışmaları yürütme ve girişimciliği destekleme noktasındaki öncü rolünden bahseden Prof. Dr. Resul Kara, ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek olmanın önemi üzerinde durdu. Konuk heyet, Düzce Teknopark firmalarını ziyaret ederek programını sonlandırdı. - DÜZCE