Edirne'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara belediye başkanından "hizmet" tehdidi iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara belediye başkanından "hizmet" tehdidi iddiası

Edirne\'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara belediye başkanından "hizmet" tehdidi iddiası
02.06.2026 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği demokrasi yürüyüşüne katılmayan 5 mahalle muhtarı, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın kendilerini 'hizmet alamazsınız' diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Muhtarlar, tarafsızlık ilkesine vurgu yaparak başkandan özür talep etti.

Edirne'de CHP İl Başkanlığı tarafından 25 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen demokrasi yürüyüşüne katılmayan mahalle muhtarları, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan tarafından "Hizmet tehdidi" aldıklarını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi Muhtarlığı'nda bir araya gelen 5 mahalle muhtarı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, kendilerini tehdit ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından 25 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılmayan muhtarlar, bayramlaşma töreninde beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Bayramlaşma töreni için Belediye Başkanı Filiz Gencan ile bir araya gelen muhtarlar, demokrasi yürüyüşüne katılmadıkları için 'Artık mahallelerinize nasıl hizmet alacaksınız bakalım' tehdidi ile karşılaştıklarını ifade etti.

Umurbey Mahalle Muhtarı Turhan Özgünden, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel, Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert ve Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Muhtarı Rıza Ürütükçü basın açıklamasında yer aldı.

Basın açıklamasını Sarıcapaşa Mahalle Muhtarı Ercan Sert okudu. Muhtarlar adına açıklamayı okuyanSarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert, muhtarlık makamının siyasetin değil vatandaşın temsil makamı olduğunu belirterek, son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduklarını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın, CHP tarafından düzenlenen demokrasi yürüyüşüne katılmadıkları gerekçesiyle muhtarlara yönelik saygı sınırlarını aşan sözler kullandığını iddia eden Sert, "Sayın Belediye Başkanı biz muhtarlara adeta fırça çekme cüreti göstermiştir. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Muhtarların hiçbir siyasi partinin temsilcisi olmadığını dile getiren Sert, "Bizler bir siyasi partinin değil, bizi seçen mahalle halkının ve devletimizin temsilcisiyiz. Hiçbir belediye başkanı ya da siyasi aktör, muhtarları kendi siyasi şovlarına veya yürüyüşlerine katılmaya zorlayamaz. Muhtarlar kimsenin siyasi askeri değildir" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma etkinliklerinin siyasi tartışmaların değil, toplumsal birlikteliğin adresi olması gerektiğini savunan Sert, "Dini bayramlarımız kucaklaşma günleridir. Bayramlaşma davetini siyasi hesaplaşma ve baskı aracına dönüştürmek Edirne'nin kültürüne ve hoşgörüsüne yakışmamıştır" dedi.

"Hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacağız"

Muhtarların tarafsızlık ilkesinden taviz vermeyeceğini belirten Sert, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmayacağız. Bizim tek yürüyüşümüz mahallemize, halkımıza ve Edirne'mize hizmet yürüyüşüdür" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık makamının saygınlığına ve halkın iradesine gölge düşüren bu yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Sert, Edirne Belediye Başkanını, muhtarlardan ve Edirne halkından özür dilemeye davet etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Demokrasi, 3. Sayfa, Politika, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Politika Edirne'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara belediye başkanından 'hizmet' tehdidi iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı
Montella’dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu Montella'dan kadro itirafı: Çok üzüldüm, çok zordu
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:17:31. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de CHP mitingine katılmayan muhtarlara belediye başkanından "hizmet" tehdidi iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.