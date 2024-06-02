Edirne'de muhtarlık oyları çöpe atıldı, mahalleli ikinci kez sandığa gitti - Son Dakika
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Politika

Edirne'de muhtarlık oyları çöpe atıldı, mahalleli ikinci kez sandığa gitti

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Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayılmayan muhtarlık oylarının temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle, mahalle halkı bugün bir kez daha sandık başına gitti.

02.06.2024 10:07  Güncelleme: 10:15
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31 Mart'ta oylar çöpe atılmıştı, mahalleli ikinci kez sandığa gitti

EDİRNE - Edirne'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sayılmayan muhtarlık oylarının temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle, mahalle halkı bugün bir kez daha sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

"Ne olmuştu"

5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı. Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.

"Bugün bir kez daha sandığa gittiler"

Temizlik görevlisinin hatası yüzünden mahalleli bugün bir kez daha sandığa gitti. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Saat 17: 00'ye kadar sürecek oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla mahalleli muhtarını seçmiş olacak.

Muhtar adayları Turhan Özgünden ve Hasan Çilingir, 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde temizlik görevlisinin oy pusulalarını çöpe atması sonucu yeniden seçim kararı alındığını ve mahalle halkının yeniden sandığa gittiğini söyledi. Oy kullanmaya gelen mahalle halkı da, vatandaşlık görevini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Edirne\'de muhtarlık oyları çöpe atıldı, mahalleli ikinci kez sandığa gitti
Kaynak: İHA

Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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