Her akşam bir mahallede düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'ın son durağı Adnan Menderes Mahallesi oldu.
Efeler Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'ni tıklım tıklım dolduran mahalle sakinleri, Başkan Atay'la aynı sofrada iftar edip Atay'a desteklerini açıkladı. Görev süresi boyunca verdiği sözleri tuttuğunu ve her daim yanlarında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden Adnan Menderes Mahallesi sakinleri, "Fatih Başkanımız görev süresi boyunca bize her zaman destek oldu. Şimdi de destek sırası bizde. Pazar günü sandıkta desteğimizi esirgemeyeceğiz" diye konuştular. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Venezuela'da düzenlenecek devlet başkanı seçimiyle ilgili adil bir seçim süreci yürütülmesini istedi. Lula da Silva, muhalefet adayının dışlanmasını eleştirirken Macron, muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu ve AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Adayı Muhterem Kılıç, 31 Mart'ta halka "Oyunuzu hizmet ve eser siyasetinden yana kullanın" çağrısında bulundular.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Özhakesi, deprem bölgesinde halen 300 binden fazla konut inşaatının devam ettiğini ifade etti.
Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi. Seçimlerin ardından eğitim kurumlarında temizlik yapılması gerektiği için bir sonraki gün eğitim ve öğretime engel oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, eğitim ve öğretimin 2 Nisan Salı günü itibariyle devam edeceği belirtilmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da AK Parti önceki dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Özhaseki, deprem bölgesinde devam eden konut inşaatları hakkında bilgi verdi ve İstanbul'da deprem uyarısında bulundu. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Ayrıca, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'na da katılacak.
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