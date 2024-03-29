Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi\'nde iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu

Politika

Her akşam bir mahallede düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay'ın son durağı Adnan Menderes Mahallesi oldu.

Efeler Belediyesi'nce geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'ni tıklım tıklım dolduran mahalle sakinleri, Başkan Atay'la aynı sofrada iftar edip Atay'a desteklerini açıkladı. Görev süresi boyunca verdiği sözleri tuttuğunu ve her daim yanlarında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden Adnan Menderes Mahallesi sakinleri, "Fatih Başkanımız görev süresi boyunca bize her zaman destek oldu. Şimdi de destek sırası bizde. Pazar günü sandıkta desteğimizi esirgemeyeceğiz" diye konuştular. - AYDIN