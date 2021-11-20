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Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak" - Son Dakika

Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak"

20.11.2021 13:28
Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak"

Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak" AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da yapılan teşkilat için eğitim programını değerlendirerek, "Arkadaşlarımız buradan aldıkları bilgileri memleketin bütün...

Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak"

BURSA - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da yapılan teşkilat için eğitim programını değerlendirerek, "Arkadaşlarımız buradan aldıkları bilgileri memleketin bütün hücrelerine kadar taşıma fırsatı yakalıyor. Bence AK Parti örnek olacak bir siyasi faaliyet ortaya koyuyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez AR-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde üç ana kademe olarak başlatılan teşkilat içi eğitim programının Bursa ayağı 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımları ile gerçekleştirilecek olan teşkilat içi eğitim programlarında konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "AK Parti Genel Merkezinin bütün Türkiye çapında başlattığı, teşkilat içi, eğitim programı var. Bu eğitim programı çerçevesinde bugün Bursa'da bütün teşkilatların katıldığı, eğitim çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. İl Başkanımız, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla, bütün AK Parti'nin kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleriyle birlikte bir araya gelerek eğitim faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimize AK Parti Genel Merkezi'nden siyasi arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız, önceki dönemlerde önemli görevlerde bulunmuş eski bakanlarımız ve başka pozisyonda görev almış arkadaşlarımız katılıyoruz. Aynı zamanda kendi alanında uzmanlaşmış olan davet ederek teşkilat mensuplarımızla Türkiye'nin ve bölgemizin meselelerini burada enine boyuna tartışıyoruz. İnteraktif bir şekilde bu programı yürütüyoruz. Herkesin katkıda bulunabildiği, herkesin program sonunda buraya geldiğinden daha fazla bilgiyle değerlendirme imkanı ile dönebildiği bir program oluyor. Bu bakımdan sadece partimizin değil, ülkemizin de lehine değerlendirme ve düşünceler üretebilmek durumda her konuyu arkadaşlarımız enine boyuna tartışma imkanı buluyor. Uzmanlar her konuda kendi birikimlerini aktarma fırsatı buluyorlar. Arkadaşlarımız buradan aldıkları bilgileri memleketin bütün hücrelerine kadar taşıma fırsatı yakalıyor. Bence AK Parti örnek olacak bir siyasi faaliyet ortaya koyuyor. Bu siyasi faaliyetin hem Türkiye'ye hem Bursa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın da taleplerini, itirazlarını teşkilat mensupları bizlere iletiyorlar. Bizler de vatandaşlarımız buluşuyoruz. Türkiye'de ortaya koyduğumuz programın en önemli ev sahipliği yapan illerden biri Bursa'dır. Bizler de buradayız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Efkan Ala: Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak
Efkan Ala: Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak
Efkan Ala: Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak
Efkan Ala: Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Efkan Ala: 'Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efkan Ala: "Arkadaşlarımız buradan aldığı bilgiyi memleketin bütün hücrelerine taşıyacak" - Son Dakika
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