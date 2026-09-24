Efkan Ala, Bursa Yıldırım'da bütçeyi yakınlara zenginleşme aracı yapanları eleştirdi - Son Dakika
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Efkan Ala, Bursa Yıldırım'da bütçeyi yakınlara zenginleşme aracı yapanları eleştirdi

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Efkan Ala, Bursa Yıldırım\'da bütçeyi yakınlara zenginleşme aracı yapanları eleştirdi
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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Ala, belediye kaynaklarının yakın çevreye zenginleşme aracı olarak kullanılmasını 'millete saygısızlık' olarak niteledi.

'BELEDİYECİLİĞİ KENDİNE VE TANIDIKLARINA HİZMET ARACI OLARAK GÖRENLER VAR'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantının ardından Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törene Ala'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz, Muhammet Müfit Aydın, Emine Yavuz Gözgeç ve vatandaşlar katıldı.

Konuşma yapan Efkan Ala, AK Parti'nin belediyeciliği millete hizmet olarak markalaştırdığını dile getirerek, "Milletin emaneti olarak bildik. Millete hizmetin aracı olarak gördük ama görüyoruz ki 1900'lerin başında aldıkları belediyecilik hizmetini tarumar eden, yolsuzluğun, yanlışlığın markası haline getiren anlayış, yeni aldıkları belediyelerde de aynı şekilde hükmünü icra etti. Hiç ders alınmamış. Kendilerine emanet edilen belediye bütçesini millete hizmet yolunda harcayacaklarına, kendi akrabalarına, kendi tanıdıklarına, etraflarına zenginleşme aracı olarak kullanmışlar. Bu büyük bir yanlıştır. Millete saygısızlıktır. İnsanlar bu kamu kurumlarını ve kamu bütçelerini, görevlendirdiği belediye başkanlarına emanet olarak vermektedir. Buradan gençlerimiz, kimsesizler, insanımız, ortak ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler bekliyor, onlara dönsün diye bu kaynaklar ayrılıyor. Ama maalesef görüyoruz ki belediyeciliği sadece kendine, millete değil de kendine ve tanıdıklarına hizmet aracı olarak görenler var. Maalesef kaynakları da millete aktaracaklarına, kendilerine ve etraflarına aktarma aracı olarak gören zihniyet var. Bunun memlekete, millete zararından başka hiçbir faydası olmaz" dedi.

'HERKES VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMELİ'

Dünyadaki olaylara değinen Ala, "Bu kadar kargaşanın olduğu Orta Doğu'da Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerekmez mi? Bunu nasıl başaracağız? Kıymetli kardeşlerim, bunu herkesin kendi bulunduğu görevde ve yerde vazifesini, görevini bihakkın yerine getirmesiyle ancak başarabiliriz. Belediye başkanı adam gibi belediye başkanlığı yapacak. Kamu görevlileri kamu görevini bihakkın yerine getirecek. Sivil toplum örgütleri vakıf olmanın, dernek olmanın gereğini yerine getirecek. Özel sektör ihracatını artıracak, üretimini yapacak, istihdam sağlayacak. Merkezi yönetim bütün Türkiye'yi yönetecek, kardeşlik içerisinde 87 milyonun kardeşliğini, milli dayanışmasını tahkim edecek projeler ortaya koyacak. Dünyada olan gelişmelere vaziyet edecek, bölgesinde olan gelişmelere masada müdahale edecek. İşte biz bu anlayışla yönetiyoruz bu ülkeyi. Onun için Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de daha dün dünyanın gözünün içine baka baka, bütün dünyaya haykırarak Gazze'deki soykırımı dile getirdi, Myanmar'daki, Darfur'daki insanlık dramlarını dile getirdi ve dünyanın ortasına, önüne bir vizyon koydu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu hatırlattı, daha adil bir düzen kurmanın mümkün olduğunu haykırdı. Bölgemize geliyoruz. İşte Suriye'deki kargaşaya son veren, Türkiye'nin dirayetli duruşu oldu, ortaya koyduğu politikalar oldu. Irak'taki kaosa son veren, Türkiye'nin en fazla katkıda bulunduğu politikalar oldu" diye konuştu.

'ŞERLERİ BERTARAF EDERKEN, HAYIRLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ'

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok sayıda problemin olduğunu dile getiren Ala, "Etrafımızdaki meseleleri saymaya lüzum yok, hep birlikte yaşıyoruz. Oradaki problemler doğrudan gelip bizim ülkemize yansıyor. Suriye kan ağlarken Türkiye rahat uyuyabilir mi? Irak kargaşa içindeyken Türkiye rahat uyuyabiliyor mu? Oradaki kardeşlerimiz hemen buraya geliyorlar doğal olarak. Oralarda düzeni sağlamalıyız ki Türkiye'nin içerisinde de düzen sağlansın. Onun için de bakın, buradaki meseleleri çözerken orada da, bölgemizde de, bölgede terörsüz bir bölge inşası için harekete geçtik. Terörün, kargaşanın olduğu hiçbir yerde huzur olmaz, herkes kaybeder. Onun için herkesin kazanacağı ülkemizde ve bölgemizde, 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge dedik. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Allah'a şükür başından beri de süreç, öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz, ne yapılmaması gerektiğini de biliyoruz. Şerleri bertaraf ederken hayırların önünü açıyoruz. Bunu da hep birlikte yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin terör problemini bitirmesi gerektiğini söyleyen Ala, "Türkiye'nin bu prangalarından kurtulması, hedefine, yani dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 büyük gelişmiş ülkesi içerisine girme hedefine katkıda bulunacaktır. Ancak bu sorunları çözerek, prangalardan kurtararak Türkiye'yi hızlı bir biçimde bu hedeflere doğru yol alabiliriz. Onun için de işte bu projeyi ortaya koyduk ve bu projenin arkasında duruyoruz. Gerçekleşmesi için gereğini yapıyoruz. Herkesin buna katkıda bulunması lazım. Herkesin elinden geleni ortaya koyması lazım ama dikkatli bir şekilde yürütmeliyiz, provokasyonlara asla fırsat vermemeliyiz. Provokasyonların önünü kapatmalıyız ve 87 milyonun milli dayanışmasını tahkim edecek bu tür program ve projelerde de herkesin destek olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI BU PROJEYİ DESTEKLİYOR'

Ala, "Milletimiz, Türkiye'nin önünü açacak bir proje ortaya koyduğumuzda her zaman arkamızda, yanımızda durdu. Şimdi de Cumhur İttifakı, Türkiye'nin en köklü problemlerinden birini çözme iradesini ortaya koymuştur ve milletimizin yüzde 80'inden fazlası bu projeyi desteklemektedir. Biz samimi bir biçimde Türkiye'nin köklü sorunlarını çözüp Türkiye'nin gençlerini fırsatlarıyla Türkiye'nin buluşturma çabası içerisindeyiz. Biz sorunlardan yararlanmıyoruz. AK Parti ve bizler problemleri istismar ederek yolumuzda devam etmiyoruz, biz onları çözüp yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin fırsatlara odaklanmasını arzu ettiklerini de dile getiren Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada çok güçlü bir ülkeye, devlete, millete ve her şeye ihtiyacımız var. Bunu inşa etmek bir tercih olmaktan çıkmıştır Türkiye için, bir mecburiyettir. O bakımdan bu belirsizliğin olduğu dünyada, kargaşanın hüküm sürdüğü Orta Doğu'da, bölgemizde güçlü, istikrarlı, ne yaptığını bilen, hedeflerine odaklanmış Türkiye, bütün insanlığın, bütün bölgenin ve bütün milletimizin ihtiyaç duyduğu bir anlayıştır, bir hedeftir. İnşallah bunu da yerine getireceğiz. Biz elimizden geleni her alanda ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin bu kazanımlarını garanti altına alacak ve hedeflerine giderken fırsatlarıyla buluşturacak, prangalarından da kurtaracak bir yeni sivil anayasayla da milletimizi buluşturmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muhammet SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA
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